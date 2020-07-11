Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: CHP'li yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacağız - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı DSP'li Hikmet Ata , CHP'li geçmiş dönem belediye yönetimiyle ilgili yolsuzluklar olduğunu iddia ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ata, "Belediyemizde halen çalışan 2 işçimize onların döneminde, onların adına ödemeler yapılmış. Ancak bu olayda bahsi geçen 2 işçimiz parayı bile görmemiştir. Biz bu tür yolsuzluklarla mücadele edeceğiz. Kim olursa olsun babam bile olsa hesap sorarım" dedi.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, CHP'li belediye meclis üyelerinin yazılı soru önergelerine cevaplarını, düzenlediği basın toplantısında verdi. Soru önergelerinden bazılarında belediye garajında, belediyeye ait olmayan bazı hususi araçların tamir bakım ve onarımlarının yapıldığı yönünde fotoğraflara dayandırılan iddialara yanıt veren Ata, belediyenin hizmetlerinden bahsederken, eski yönetimin yaptığı yolsuzluklar olduğunu öne sürdü. Gerekli incelemelerin yapıldığını ve müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden Ata, şöyle konuştu: "Biz göreve geldiğimizde CHP'li bazı meclis üyelerinin vermiş olduğu soru önergelerine mecliste cevap vermiştim. Ancak buradan da sizlerin huzurunda bir kez daha açıklama gereği duydum. Belediyede göreve geldiğimiz gün itibarıyla daha yaşanabilir bir Marmara Ereğlisi yaratmak için tüm belediye personelimizle birlikte çalışıyoruz ve görevde olduğumuz süre içinde çalışacağız. Burada bir gazete, dergi ilan bedelinin yanı sıra araç alımı, araç kiralama, bina nakliyesi, kamyonet kiralama gibi 2 yılda toplam 699 bin 872 lira para ödenmiştir. Bunlar sadece biri. Ancak biz elimizdeki dosyayı yargıya teslim edeceğiz. Sonrasını ise yargı karar verecektir. Biz buradayız, gelsinler Marmara Ereğlisi'nin meydanında her şeyi açıklasınlar, konuşsunlar, hesap versinler. Belediyemizde halen çalışan 2 işçimize onların döneminde onların adına ödemeler yapılmış. Ancak bu olayda bahsi geçen 2 işçimiz parayı bile görmemiştir. Biz bu tür yolsuzluklarla mücadele edeceğiz. Kim olursa olsun babam bile olsa hesap sorarım."

- Tekirdağ