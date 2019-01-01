Son Dakika Haberleri: Marmara Ereğlisi'nde Deniz, 20 Metre Çekildi

Marmara Ereğlisi'nde Deniz, 20 Metre Çekildi

22 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, deniz anaları da karaya vurdu.

Marmara Ereğlisi'nde Deniz, 20 Metre Çekildi, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekilirken, deniz anaları da karaya vurdu.

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da kıyaya vurdu. Balıkçı Barış Kardeş (21), deniz çekilmesini görenlerin tedirgin olduğunu belirterek, "Ben bu kadar çekildiğini ilk kez görüyorum. Çevreden geçen ve görenler de panik oluyor. Deniz anaları da çekilme nedeniyle kara vurmuş durumda" dedi.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ise deniz çekilmesinin mevsimsel olduğunu dile getirerek, "Deniz çekilmesi bu mevsimlerde görülüyor. Daha önce olmuştu. Bu tamamen mevsimsel bir durum. Panik yapılacak bir şey yok" diye konuştu.

Deniz çekilmesi nedeniyle limanda bağlı kayık ve teknelerin de kara oturduğu görüldü.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:50 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu! AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı

Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:12:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmara Ereğlisi'nde Deniz, 20 Metre Çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]