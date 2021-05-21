Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı - Son Dakika

Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı

21.05.2021 12:42
Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı, System.String[]

Derince Belediyesi'nin Kocaeli Üniversitesi ile birlikte düzenlediği 6. Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı.

Derince Belediyesi'nin Kocaeli Üniversitesi ile birlikte düzenlediği 6. Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı. Kongreye, 20 farklı ülkeden yaklaşık 600 katılımcı online katıldı.

20 farklı ülkeden yaklaşık 600 katılımcının 233 akademik çalışma ile katılacağı Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Derince Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin iş birliğinde gerçekleşiyor. Bu yıl online olarak gerçekleşen 6. Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi'nin açılışı İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Derince Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi tanıtım filmlerinin sahnelendiği programın kongre başkanlığını Doç. Dr. Öznur Gökkaya yaparken, açılış konuşmalarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım yaptı. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Zeki Aygün, salgınla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve kırsal kalkınma projesiyle ilgili bilgiler verdi.

"Gönüllere dokunduk"

Salgınla mücadele sürecinde yapılan çalışmalara vurgu yapan Başkan Aygün, "Bizler Derince Belediyesi olarak bu süreçte ilk gün itibariyle gerekli önlemleri aldık ve hemen uygulamalarımızı hayata geçirdik. Göreve geldiğimiz zaman kurduğumuz Alo Vefa Hattımız bu süreçte 7 gün 24 saat esaslı özveriyle hizmet verdi ve vermeye devam ediyor. On binlerce kişiye bire bir dokunan Alo Vefa Hattı ekiplerimiz zorlu pandemi sürecinde halkımızı bir an olsun yalnız bırakmadı. Belediyecilik sadece yol yapmak demek değil. Belediyeler sosyal açıdan da insanlara hizmet eder. Biz Alo Vefa Hattımızla bunu yapıyoruz. Derince Belediyesi olarak, İlçe Kaymakamlığımız başta olmak üzere ilçemizdeki tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak, süreci başarıyla yönettiğimize inanıyorum" dedi.

"Kırsal kalkınmaya önem verdik"

Kırsal kalkınma projesine de vurgu yapan Başkan Aygün, şu ifadeleri kullandı:

"Salgınla mücadele süreci bizlere kırsal kalkınmanın, üretim ve tedarikin ne denli önemli olduğunu da hatırlattı. Biz de görevde bulunduğumuz iki yıllık süreç içerisinde bir yandan vizyon projelerimizi hayata geçirirken diğer taraftan da kırsal kalkınmaya önem verdik ve köylerimize yöneldik. İshakçılar merkezli köylerimizde başlattığımız tarımsal kalkınma hamlemiz ile bu alanda çok önemli bir adım attık. Aspir bitkisi ve aspir yağı üretimi ile İshakçılar merkezli köylerimizde kalkınma hamlesini başlattık. İlk etapta 2020 yılı içerisinde yaklaşık 120 dönüm alana ekilen aspir bitkisinin yaz döneminde hasadını yaptık. Şu an fason ürettiğimiz Taşköprü Aspir Yağı'nı önümüzdeki süreçte inşallah kendi tesislerimizde üreteceğiz"

"Kalkınma yerelden başlar"

Tarımsal kalkınma projesi ile ilgili detay bilgiler veren Aygün, "Tesisleşme çalışmalarımız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan ayrıca 2 milyon TL destek aldık. İhalesini yaptığımız tesisleşme projemizle Mısır Kurutma Tesisi, Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisimizi Derince'mize kazandıracağız. Bu projemizle hem bölgemizde tarımsal kalkınma hedefimize ulaşacak, hem de istihdama katkı sunacağız. Önemli olan ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak. Bu da ancak üretimle olur ve kalkınma yerelden başlar. Bizler de hayata geçirdiğimiz projelerimizle birlikte üreticimizi ve çiftçimizi daima destekliyoruz" sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı
Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı - Son Dakika


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