Marmara Gazeteciler Federasyonundan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Duran'a ziyaret

Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Başkanlığı görevine geçen ay seçilen Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve MGF yönetim kurulu üyeleri, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'a ziyarette bulundu.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette MGF hakkında bilgi veren Demir, icra ve iflas ilanlarının yerel gazetelerde yayımlanmaya devam etmesi yönündeki çaba ve girişimlerden dolayı Duran'a teşekkür etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Duran ise yerel basının içinden geldiğini ve sorunlarını çok iyi bildiğini vurguladı.

Sorunların çözümü için çalışacağını ve bu yönde verilecek her türlü desteğe kapısının açık olduğunu kaydeden Duran, "Yerel medya toplumumuzun aynası, yerelin sorunlarını, güzelliklerini, halkın isteklerini ilgili mercilere yansıtan, halkla paylaşan güçlü bir sestir. Demokrasi yönüyle de olmazsa olmazlar arasındadır." ifadelerini kullandı.