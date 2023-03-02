Marmara Gölü kurudu göçmen kuşlar rotayı Sülüklü Göl'e çevirdi

MANİSA Manisa'nın en büyük sulak alanı olan Marmara Gölü'nün kurumasının ardından göçmen kuşları rotalarını Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde bulunan Sülüklü Göle çevirdi. 2020 yılında Biyolog-Ornitolog Mahsun Çağlar tarafından yapılan çalışmada ilkbaharda 72, sonbaharda ise 75 tür tespit edilen Sülüklü Göl'de 2023 yılı için çalışmalara başlanırken, Marmara Gölü'nün kuruması sonucu göçmen kuş türlerinde artış yaşanmasının beklendiği öğrenildi. Endemik bitki örtüsü, kendine has fiziki yapısıyla eşsiz güzellikleri barındıran Spil Dağı Milli Parkı sınırlarından kuş türleriyle ilgili yeni bir çalışma başladı. Ormanlık alan, orman içi açıklık alan ve sulak alan olmak üzere 3 farklı habitatta arazi çalışmaları yapılırken bölgedeki Sülüklü Göl'ün Marmara Gölü'nün kurumasının ardından göçmen kuşlarına ev sahipliği yapmaya başladığı ve tür sayısının giderek artmasının beklendiği bildirildi."Spil'de 3 farklı habitatta çalışma yapıldı"Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zooloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi olan Biyolog-Ornitolog Mahsun Çağlar, "Manisa Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde 2020 yılında ilkbahar ve sonbaharda 2 farklı araştırma projesi gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda ilkbaharda 72 tür, sonbaharda ise 75 tür tespit ettik alanda. Alandaki ormanlık alan, orman içi açıklık alan ve sulak alan olmak üzere 3 farklı habitatta arazi çalışmaları yaptık. Alandaki değişimleri, kuşlar ve biyoçeşitlilik için olumsuz olan tüm etmen ve faktörleri, aynı zamanda türlerin birey sayılarını ve alandaki zenginliği, çeşitliliği ölçüyoruz. 2023 yılında da bir yıllık proje planladık ve ilk arazi çalışmalarını başlattık. Bu arazi çalışmalarında Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ve Manisa Şube Müdürlüğü ile birlikte işbirliği içindeyiz. Alana ulaşmada kurumların bize çok fazla desteği oluyor. Biz de bu edindiğimiz verilerin paylaşımını ve sunumunu kurumlara yapıyoruz." dedi."Sülüklü Göl önemli bir sulak alan"Sülüklü Göl'de gri balıkçıl tespit ettiklerini kaydeden Çağlar, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde Sülüklü Göl'de gri balıkçıl tespit etmiştik. Burada gri balıkçıl olmasının en büyük nedenlerinden biri Gediz Nehrinin buraya kuş uçuşu mesafesiyle çok yakın olması. Aynı zamanda yukarıda yükseklik gradenti dediğimiz bin metrenin üstü ve bin metrenin altında tespit ettiğimiz türler var. Aynı şekilde en büyük şahin türlerinden kızıl şahin bulunmakta. Bu alanda ötücü türlerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de ormanlık ve çalılık alanların fazla olması. Marmara Gölü uzun yıllar boyunca oluşturduğu ekosistemi maalesef kaybetti. O alanı tekrar kazanmak durumundayız. Gerekli çalışmaların yapılacağına eminim. O alandaki türlerin habitatını kaybetmesinden dolayı kuşların en yakın sulak alanlara kayacağını düşünüyoruz. Bu alanda kuş popülasyonunun yoğunluğunun daha da artacağını düşünüyoruz. Sülüklü Göl bu anlamda iyi bir potansiyel barındırıyor. Bu alan aslında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kuş çeşitliliğinin zengin olduğu bir alan. Bu alan aynı zamanda kuş uçuşu mesafesinde çok yakın bir alan. Bu alanı kuşlar açısından çok iyi bir ziyaretçi konumunda olacağını düşünüyorum. Sülüklü Göl aynı zamanda Manisa ili içindeki Marmara Gölü ile birlikte doğal birkaç sulak alandan biri. Bu anlamda da çok büyük önem arz etmekte." diye konuştu.Gerçekleştirdikleri son proje hakkında da konuşan Çağlar şunları söyledi: "Son projemizde Spil Dağının tamamında alfa, beta, gama çeşitlilik olmak üzere biyoçeşitlilik bileşenlerini ölçmüş bulunuyoruz. Korunan ve korunmayan alanların biyoçeşitlilik ölçümlerini yapacağız. Aynı şekilde tarım alanlarındaki çeşitliliği de bu anlamda ortaya koymuş olacağız."