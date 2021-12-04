Marmara gölü kurudu, işgaller arttı - Son Dakika

Yaklaşık 30 bin hektarlık alanı kaplayan ve neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü havzası tarım ve hayvancılık amaçlı işgale uğradı.
Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan Marmara Gölü'nün
kuruması sonrası havzada tarımsal işgaller başladı..
Bazı vatandaşlar tarafından hayvan ağılları inşa edildi.
Devlet Su İşleri ve Milli Emlak'a ait havzada kaçak yapılaşmaya son vermek için harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığına
bağlı ekipler harekete geçti..
Bölgedeki kaçak yapılar dronla tespit edilerek yıkım çalışması başlatıldı..
Çok sayıda kişiye ise milyonlarca lira para cezası uygulandı..
Kaynak: İHA
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