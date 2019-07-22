Marmara Gölü'nde boğulan 2 kişi toprağa verildi

Manisa
'nın Salihli
ilçesinde, teknenin alabora olması sonucu boğulan biri çocuk 2 kişi toprağa verildi. Marmara Gölü
'nde boğulan Mesut Karakülah (13) ve Nebi Saygı'nın (28) cenazeleri İzmir Adli Tıp
Kurumundaki işlemlerinin ardından Gölmarmara
ilçesine getirildi.
Karakülah'ın cenazesi Halime Hatun
Camisinde kılınan namazın ardından Gölmarmara Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Karakülah'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti
Manisa Milletvekili Uğur Aydemir
ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
de katıldı.
Aynı olayda yaşamını yitiren AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Saygı'nın cenazesi de Garaj Camisi'nde kılınan namazın ardından Gölmarmara Mezarlığına toprağa verildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 Temmuz'da, bir balıkçı teknesiyle Marmara Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu 3 kişi çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılmış, kaybolan 2 kişinin de bir gün sonra cesetlerine ulaşılmıştı.