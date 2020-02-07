Marmara Grubu Vakfı, Akkan Suver ile yola devam dedi - Son Dakika

Marmara Grubu Vakfı Genel Kurulu yapıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği genel kurulda, yapılan seçim sonucu Dr. Akkan Suver, oy birliği ile yeniden Genel Başkanlığa seçildi.



İstanbul'da Malta Köşkü'nde gerçekleştirilen ve Genel Sekreter Cafer Okray tarafından açılan genel kurulu, eski Bakanlardan Prof. Dr. Ahmet Samsunlu'nun başkanlığında oluşturulan, eski Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu, Prof. Dr. Akile Gürsoy, Dr. Hüseyin Avcı ve Ahmet Doğan Arıkan'dan oluşan Başkanlık Divanı yönetti. Saygı duruşundan sonra söz alan Genel Başkan Dr. Akkan Suver geride kalan yılın faaliyet özetini sundu. Dr. Suver'in konuşmasından sonra üyelerden Ahmet Doğan Arıkan, Kenan Akın, Av. Aysel Yürür ve Ahmet Polat ayrı ayrı söz alarak faaliyetlerin başarısını gündeme getiren konuşmalar yaparak yönetimi tebrik etti. Genel Kurulda ayrıca Muhammet Akyol mali raporu, H. Gökhan Humbaracı denetim raporunu, Yeminli Mali Müşavir Bülent Soylan Mali Denetim Raporu'nu sundu. Ayrı ayrı yapılan oylamalarla hem yönetim faaliyetleri hem de mali harcamalar oy birliğiyle ibra edildi.



Suver güven tazeledi



Yönetim Kurulu seçimine geçilmeden önce Evrim Timur, Oluş Molu, Doç. Dr. Ural Aküzüm, Av. Kenan Madenoğlu, Sercan Kavuşan ve Volkan Şahinoğlu üyelerin oy birliği ile vakfın yeni üyeleri arasındaki yerini aldı. Gerçekleştirilen seçim sonucunda ise Dr. Akkan Suver oy birliği ile yeniden Genel Başkan seçilerek güven tazeledi. Suver başkanlığında yeni dönemde faaliyet yürütecek yönetim kurulunda İcra Konseyi, Yüksel Çengel, Engin Köklüçınar, Ali Rıza Arslan, Cafer Okray, Lale Aytanç Nalbant, Av. Serhat Tabanca, Sezgin Bilgiç ve Turan Sarıgülle'den oluşurken, Denetim Kurulu'na Prof. Dr. Uğur Özgöker, Alaaddin Koçak ve H. Gökhan Humbaracı seçildi. Seçim sonucunda teşekkür konuşması yapan Dr. Suver, "Barış ve diyalog inisiyatifi olarak 1985 yılında faaliyete başlayan vakfımızın aradan geçen onca yıla rağmen birlik ve berberliğini kaybetmeden, aynı özveri ve dayanışma ile çalışıyor olmasından dolayı çok mutluyum. Bizi yeniden seçen, destek veren güvenen, çalışmalarımıza katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL