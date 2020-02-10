Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak - Son Dakika

Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak

6 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ'da katıldığı konferansta Marmara Denizinde bulunan fay hattının kırılması durumunda 7.5'in üzerinde deprem olacağını belirtti.

Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ'da katıldığı konferansta Marmara Denizinde bulunan fay hattının kırılması durumunda 7.5'in üzerinde deprem olacağını belirtti. Kadıoğlu, deprem olması durumunda ise İstanbul'da kırmızı tulumlu adamlar, polisler, itfaiye, ambulans gibi yardıma koşabilecek bir çok kesimin ise afetzede olabileceğini kaydetti.


İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde Doç. Dr. Emre Özşahin koordinatörlüğündeki 'Afet affetmez' isimli konferansa katıldı. Programa Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin ve çok sayıda öğrenci katıldı.


"Deprem eşofmanla mı yakalayacak"


Prof. Dr. Kadıoğlu konferanstaki konuşmasında, "Deprem anında insanlar travma geçirdiği için ne yapacağını bilemiyor. O yüzden insanlar donup kalıyor. İnsanların yarısı da şuursuzca kaçışmaya başlıyor. Şimdi gel burada tatbikat yapalım desem kaç kişi yapar. İşte problem bu tatbikatta. 'Ay hocam mini etek giyiyorum burada yatamam.' Öbürü takım elbise ile gelmiş oda yatmıyor. E sizi deprem eşofmanla mı yakalayacak. Tatbikat yapıyorlar. Rahat olun bu bir tatbikat işinize bakın diyorlar. Böyle tatbikat mı olur" dedi.


"Bu fay her an kırılmayı bekliyor"


Marmara Denizinin içinde bir fay yattığını da ifade eden İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Yaklaşık 174 kilometre bir uçtan Şarköy'e kadar kırılmamış bir fay var. Böyle burada aslanlar gibi yatıyor. Şu parçası 1776'da kırılmış. Şu parçası 1509'da kırılmış. Bu 1902'de buda 1999'da kırılmış. Bu fay her an kırılmayı bekliyor. Aslında var ya İstanbul'da şanslıyız. İstanbul'da fay denizden geçiyor. Bu bir şans. Arkadaşlar bu fay 4 tane senaryo var. Bu fay nasıl kırılacak. Küçük bir parçası mı kırılacak şurası mı, burası mı yoksa hepsi birden mi kırılacak. Afet yönetiminde biz pek fayla kafa yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir. En kötü senaryo alınır ve ona göre hazırlık yapılır. Bu fay birden kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem olacak. Bunun bir ucu da size dokunuyor. Bu eskiden olduğu zaman Mısır'dan bile duyulmuş 1509 depremi. Yani bu Almanya'dan bile duyulacak diye bekleniyor" diye konuştu.


"Bu bir illüzyon"


Kadıoğlu açıklamasının devamında, "Şimdi en büyük yanılgı deprem olduğu zaman 'Kırmızı tulumlu adamlar gelecek anında bizi kurtaracak' İstanbul'da bir deprem olduğu zaman, bu kırmızı tulumlu adamlar, polisler, itfaiye, ambulans hepsi afetzede olacak. Bunların yakınları da afetzede olacak. Yani böyle olmayacak. Bu bir illüzyon. Şimdi arkadaşlar bir gerçek risk var. Birde bizim algıladığımız risk var. Aradaki fark çok önemli bizim o farklı küçültmemiz lazım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
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Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak
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