Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı - Son Dakika
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Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı

01.04.2022 15:43
Marmara için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın Marmara Bölgesi genelinde ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), pazar günü ise batı ve güneybatı yönlerden fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


YORUMLAR
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Avrupa'da bazı ülkeler nisana kar yağışı ile girdi Avrupa'da bazı ülkeler nisana kar yağışı ile girdi Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi, Meteoroloji, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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