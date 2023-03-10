Marmara için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı (2) - Son Dakika
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Marmara için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı (2)

10.03.2023 15:29
Marmara için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı (2)

LODOS UYARISIMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için lodos fırtınası uyarısı yaptı.

LODOS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için lodos fırtınası uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın; Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yarın, güney (lodos) yönlerden fırtına (50-70 km/saat), hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Marmara için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı (2) - Son Dakika
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