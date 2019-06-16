Marmara için sağanak uyarısı
1 saat önce
Marmara'nın doğusundaki bazı illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Marmara
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:42 Kaynak: AA
'nın doğusundaki bazı illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın doğusunda ( Kocaeli
, Sakarya
, Bilecik
, Bursa
çevreleri ve Yalova
'nın doğusu) yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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