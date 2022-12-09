Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji, İstanbullulara sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu - Son Dakika
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Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji, İstanbullulara sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu

10.12.2022 13:00

Marmara bölgesinde bu gece saatlerinden itibaren başlamak üzere sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. İstanbul'da bugün başlayacak olan yağışlarında 5 gün sürmesi bekleniyor. Diğer taraftan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve ya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluk yaşanabilir. Hava muhalefeti sebebiyle bazı vapur seferleri iptal oldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi.

LODOS VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Rüzgarın, gece saatlerinden sonra pazar günü Marmara Bölgesi'nde ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, yağışların, pazar günü Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul sağanak yağışa teslim olacak

FIRTINA GELİYOR

Açıklamada, bölgelerin batısında beklenen kuvvetli yağış ve tüm bölgede beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı uyarıların takip edilmesinin önem arz edildiği vurgulandı. Öte yandan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve ya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi risklerin yaşanabileceği hatırlatıldı.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi. Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy- Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul sağanak yağışa teslim olacak

İşte 5 günlük hava durumu;

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul sağanak yağışa teslim olacak
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul sağanak yağışa teslim olacak
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul sağanak yağışa teslim olacak
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul sağanak yağışa teslim olacak
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul sağanak yağışa teslim olacak
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji, İstanbullulara sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji, İstanbullulara sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu - Son Dakika
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