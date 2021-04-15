Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Göller Yöresi'nde bugün sağanak bekleniyor - Son Dakika

Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Göller Yöresi'nde bugün sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurtta hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.