Marmara Körfezi'nde Lodos balıkçı teknesini batırdı - Son Dakika

Marmara Körfezi'nde Lodos balıkçı teknesini batırdı

27.01.2021 15:41

- Marmara Körfezi'nde Lodos balıkçı teknesini batırdı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili olan lodos sebebiyle, iskeleye bağlı haldeki bir tekne battı.

- Marmara Körfezi'nde Lodos balıkçı teknesini batırdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili olan lodos sebebiyle, iskeleye bağlı haldeki bir tekne battı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca'da balıkçı teknelerinin bulunduğu iskelede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan lodos sebebi ile iskeleye bağlı halde bulunan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi su almaya başladı. Su alan kısa sürede battı. Sabah uyandıklarında teknenin battığını gördüklerini söyleyen Enver Okan, "Dün yaşanan fırtına sonrasında biz de teknelerimizi korumak için uykusuz kaldık. Sabah kalktığımızda bir balıkçı teknesinin battığını gördük. Bu konuda ilçemiz biraz şanssız. Bir barınağımız yok" dedi.

Marmara Körfezi'nde Lodos balıkçı teknesini batırdı
Marmara Körfezi'nde Lodos balıkçı teknesini batırdı
Marmara Körfezi'nde Lodos balıkçı teknesini batırdı
Marmara Körfezi'nde Lodos balıkçı teknesini batırdı

Marmara, Kocaeli, Körfez, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara Körfezi'nde Lodos balıkçı teknesini batırdı - Son Dakika


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