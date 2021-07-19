Marmara'nın balıkları Antalya'dan - Son Dakika

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca Marmara Denizi'ne önceki gün bırakılan 6 aylık 40 bin levrek ile 3 bin kalkan balığı, Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nün Demre kampüsünde üretildi. Enstitü Müdürü Serkan Erkan, 31 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla av sezonunun açılışıyla 30 bin levrek ve 2 bin kalkan balığı yavrusunun daha Marmara Denizi'ne bırakılmasının planlandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında büyük ölçüde deniz yüzeyini saran müsilajın temizlendiği Marmara Denizi'ne önceki gün bırakılan levrekler ve kalkan balıkları, Antalya'da üretildi. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nün Demre kampüsünde üretilen 6 aylık 40 bin levrek ile 3 bin kalkan balığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Marmara Denizi'ne bırakıldı. Enstitü Müdürü Erkan, İstanbul'da düzenlenen törenle Marmara Denizi'ne bırakılan 40 bin levreğin Demre'deki kampüslerinde üretildiğini, 3 bin kalkan balığının yumurtalarının Çanakkale'den getirildiğini ve 6 aylık olana kadar yine Demre'de büyütüldüğünü açıkladı.