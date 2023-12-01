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Marmara'nın batısı için yarın kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika

Marmara'nın batısı için yarın kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak yarın Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına, Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde ise kuvvetli fırtına beklediğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

01.12.2023 - 14:39,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

İSTANBUL'DA YARIN ŞİDDETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölgenin batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini artıracağı belirtildi. Yarın Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Marmara'nın batısı için yarın kuvvetli fırtına uyarısı

VALİLİKTEN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da vatandaşların dikkatli olmaları istenildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın Cumartesi günü güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Marmara'nın batısı için yarın kuvvetli fırtına uyarısı

SARI KODLU UYARI

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marmara'nın batısı için yarın kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
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