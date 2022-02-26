Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de sağanak ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de sağanak ve fırtına uyarısı

26.02.2022 12:32
Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de sağanak ve fırtına uyarısı

Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir'in batısı ile İzmir il geneli ve Manisa'nın kuzey ve batısında gök gürültü sağanak bekleniyor.

Yağışların, gece yarısından itibaren Edirne ve Kırklareli'nin kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklini alacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ayrıca Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinde güney ve güneydoğu ile kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve aynı günün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

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