Sabah saatlerine dikkat! 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi - Son Dakika
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Sabah saatlerine dikkat! 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi

30.11.2022 16:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe sabahından itibaren Marmara'nın batısında, İzmir, Aydın ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekliyor. Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden sonra Edirne çevreleri, Kırklareli'nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış (metrekareye 21-60 kilogram) öngörülüyor.

EGE VE AKDENİZ'DE DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın batı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 30-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Antalya'nın doğu ilçelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise yerel olmak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI YAPILDI

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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Marmara Bölgesi, Antalya, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabah saatlerine dikkat! 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sabah saatlerine dikkat! 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi - Son Dakika
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