"Marmara'nın ceviz ambarı"ndan bu sezon 3 bin ton mahsül elde edildi - Son Dakika

"Marmara'nın ceviz ambarı"ndan bu sezon 3 bin ton mahsül elde edildi

06.11.2020 11:07

"Marmara'nın ceviz ambarı" olarak bilinen Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bu sezon rekolte 3 bin tona ulaştı.

" Marmara'nın ceviz ambarı" olarak bilinen Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bu sezon rekolte 3 bin tona ulaştı.

Verimi ve kalitesiyle üreticiyi memnun eden ürüne, ülkenin her yanından tüketiciler yoğun ilgi gösteriyor.

Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasatta altın yılı yaşadıklarını söyledi.

İlçenin, bölgede cevizle birlikte anıldığını ve bu zamana kadarki en yüksek verimin bu yıl alındığını dile getiren Denizli, şöyle konuştu:

"Burası ürün açısından cevizin en yüksek verim verdiği yer. Kalite ve iklim bakımından, coğrafi konum itibarıyla da avantajlıyız. Bölgedeki en kaliteli ürün bizde yetişiyor. Buraya gelen, kaliteli cevizi alıp gidebiliyor. Çiftçimiz bu yıl cevizden memnun, güzel kazanç elde etti."

"Karga ve sincapların ektiği" cevizden Gölpazarı cevizine büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Denizli, "Kültür ve tekniğin değişimiyle ilçemizde sistemli bahçe kurulumu başladı. 2014 yılında 5 bin 300 dönümlük arazide ceviz vardı, şu an 20 bin dönüme ulaştık. Ceviz artık her alana ekiliyor, 3 tane de 3 bin tane de eken var. 2020 yılında 3 bin ton civarında ceviz satışı oldu." dedi.

Cevizin geleceğe yatırım olduğunu ifade eden Denizli, "Sadece Marmara'ya değil tüm Türkiye'ye hitap ediyoruz. Batman'dan Çankırı'ya kadar her ilden alıcımız mevcut." diye konuştu.

Cevizin, ağaçtan kabuklu ve karma ya da kurutulmuş olarak satıldığını söyleyen Denizli, ilçeye kurulması planlanan Gıda OSB'de ceviz işleme tesisi kurmak istediklerini bildirdi. Denizli, şunları kaydetti:

"Şu an büyük bir çalışmamız var, ceviz soyma, kurutma ve kalibrasyon işlemeyle ilgili bir tesis kuracağız. Ürünü pazara sunuşumuz daha güzel olacak. Alan kişi ne aldığını, satan kişi de ne sattığını bilecek."

"Ekim alanları her geçen gün artıyor"

Odada görevli Ziraat Mühendisi Muhammet Mustafa Mancı da Türkiye'nin her noktasından ilçeye ceviz almaya gelenlerin olduğunu ifade etti.

Mancı üreticilerin yaz-kış ürününü kontrol etmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi:

"Ekim alanlarımız her geçen gün artıyor. Çiftçimize dikimden hasada kadar yardımcı oluyoruz. Şu an hasadı tamamlayan çiftçilerimiz toprağın işlemesini yapacak. Gübreleme ve ağaç uyandıktan sonra ilaçlama konusuna üreticilerimiz dikkat etmeli."

Marmara'nın ceviz ambarı ndan bu sezon 3 bin ton mahsül elde edildi
Marmara'nın ceviz ambarı ndan bu sezon 3 bin ton mahsül elde edildi
Marmara'nın ceviz ambarı ndan bu sezon 3 bin ton mahsül elde edildi
Marmara'nın ceviz ambarı ndan bu sezon 3 bin ton mahsül elde edildi

Gölpazarı, Denizli, Marmara, Ceviz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Marmara'nın ceviz ambarı'ndan bu sezon 3 bin ton mahsül elde edildi - Son Dakika


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