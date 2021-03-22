Marmara'nın doğu ve güneyi ile Ege'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın doğu ve güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ilk saatlerden itibaren İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.

Yağışların zamanla Marmara'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.