Marmara
'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli
, Sakarya
çevreleri ve Yalova
'nın doğusunda yağışın etkisini arttırması bekleniyor.
Yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer dolu şeklinde olacak.
Beklenen kuvvetli yağışla görülebilecek sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu riskine ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.