Son Dakika Haberleri: Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
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Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

49 dakika önce

Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli, Sakarya çevreleri ve Yalova'nın doğusunda yağışın etkisini arttırması bekleniyor.
Yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer dolu şeklinde olacak.
Beklenen kuvvetli yağışla görülebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu riskine ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:28 Kaynak: AA
İstanbul, Yalova, Marmara, Güncel
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