Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar bekleniyor - Son Dakika
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Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar bekleniyor

17.03.2022 14:29
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar bekleniyor

Yarın öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in kuzeyinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in kuzeyinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda beklenen kar yağışlarının yarın öğleden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, bugün akşam saatlerinden itibaren de Batı Karadeniz'in iç kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinde aralıklarla yoğun kar bekleniyor.

Yağışların pazartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.

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Batı Karadeniz, Balıkesir, Yalova, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar bekleniyor - Son Dakika


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