Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri için kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı - Son Dakika

Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yarın kuvvetli kar yağışı ve buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de yarın ilk saatlerde yağmurla başlayacak yağışların, sabah saatlerinden sonra başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.