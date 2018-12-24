Marmara'nın Doğusunda Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor
1 saat önce
Marmara'nın doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Marmara
'nın doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusunda 25.12.2018 Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği, Bilecik
, Balıkesir
'in doğusu, Sakarya
'nın güneyi ile Kocaeli
ve Bursa
illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:44 Kaynak: İHA
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