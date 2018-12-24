Marmara'nın Doğusunda Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
34 dakika önce
Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın, kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.
Marmara Bölgesi
'nin doğusunda yarın, kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi, karın Sakarya
'nın güneyi ve doğusu ile Kocaeli
'nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 santimetre) olması bekleniyor. Kar
yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:11 Kaynak: AA
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