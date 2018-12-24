Son Dakika Haberleri: Marmara'nın Doğusunda Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Marmara'nın Doğusunda Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

34 dakika önce

Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın, kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Marmara'nın Doğusunda Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın, kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi, karın Sakarya'nın güneyi ve doğusu ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (10- 20 santimetre) olması bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:11 Kaynak: AA

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