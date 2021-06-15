Marmara'nın güney ve doğusunda yarın sağanak bekleniyor - Son Dakika

Marmara'nın güney ve doğusunda yarın gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, bugün öğle saatlerinde Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde başlayan, yarın sabah saatlerinde ise Afyonkarahisar'ın güney ve doğusunda görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yağışların Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinde yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.