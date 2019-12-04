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Marmara'nın güneydoğusu ile Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusundaki Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimleri ile Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oluyor.

Marmara'nın güneydoğusu ile Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı, System.String[]

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusundaki Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimleri ile Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oluyor.

Bursa'da, 1 Aralık'ta mevsimin ilk kar yağışının düştüğü Uludağ'ın Oteller Bölgesi gece yeniden beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Kayak pistlerinin boş olduğu, telesiyejlerin çalıştırılmadığı Uludağ'da görevliler, greyderlerle kar temizleme çalışmasına devam ediyor.

Jandarma ekipleri de Uludağ Milli Parkı girişi ile Oteller Bölgesi arasında araçlarda kar lastiği denetimi yapıyor. Kar lastiği bulunmayan araçların otellerin bulunduğu alana doğru geçmesine izin verilmiyor.

Bilecik'te ise dün başlayan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı. Bozüyük ve Pazaryeri ilçeleri ile Dodurga beldesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Eskişehir'de, kent merkezinin yüksek kesimleri ile Mihalıççık ilçesinde etkili olan kar nedeniyle trafik ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kar yağışı, Kütahya kent merkezi ile Domaniç- İnegöl kara yolunda da sürüyor. Yer yer sisin de etkili olduğu, Kocayayla mevkisinde kar kalınlığının 17 santimetre ölçüldüğü yolda, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eskişehir, Kütahya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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