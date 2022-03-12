Marmara'nın incisi beyaz gelinliğini yeniden giydi - Son Dakika
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Marmara'nın incisi beyaz gelinliğini yeniden giydi

12.03.2022 10:20

Marmara'nın incisi beyaz gelinliğini yeniden giydi İzmit Körfezi Mart ayında kar ile buluştu Kocaeli'de mart ayında etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Marmara'nın incisi beyaz gelinliğini yeniden giydi

İzmit Körfezi Mart ayında kar ile buluştu

KOCAELİ - Kocaeli'de mart ayında etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İzmit Körfezindeki kış manzarası, dron ile havadan da görüntülendi.

Kocaeli'de iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'nin zirvesinde kar kalınlığı 1 metre 98 santimetreye ulaşırken, İzmit kent merkezinde ise kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor. Kar yağışı sonrası İzmit'te kartpostallık görüntüler oluşurken; ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri adeta beyaza büründü. İzmit Körfezi ise mart ayında etkili olan kar yağışı ile birlikte seyrine doyumsuz manzaralar sundu.

Kartpostallık görüntüler dron ile havadan da görüntülendi.

Marmara'nın incisi beyaz gelinliğini yeniden giydi
Marmara'nın incisi beyaz gelinliğini yeniden giydi
Marmara'nın incisi beyaz gelinliğini yeniden giydi

YORUMLAR
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Kar yağışı etkisini gösteriyor - Kuzey Marmara otoyolunda yol açma çalışması Kar yağışı etkisini gösteriyor - Kuzey Marmara otoyolunda yol açma çalışması Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor Kocaeli'den İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor

Kocaeli, Marmara, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara'nın incisi beyaz gelinliğini yeniden giydi - Son Dakika


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