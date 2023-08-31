Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı - Son Dakika

Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı

Marmara\'nın kuzeydoğusunda kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı
Son Güncelleme: 31.08.2023 20:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar, dikkatli olunması gereken olumsuzluklara neden olabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak.

İSTANBUL'A KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı geldi. Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ YİTİRECEK

Kuvvetli yağışlar İstanbul'da öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise öğleden sonra etkisini kaybedecek. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı - Son Dakika
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