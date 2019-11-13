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Marmara'nın oda ve borsaları Çorlu'da buluştu

7 saat önce

Marmara ve Trakya bölgesinde yer alan oda ve borsalar akreditasyon çalışmaları bilgilendirme toplantısı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Marmara'nın oda ve borsaları Çorlu'da buluştu, System.String[]

Marmara ve Trakya bölgesinde yer alan oda ve borsalar akreditasyon çalışmaları bilgilendirme toplantısı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.


Marmara ile Trakya Bölgesi'ndeki oda ve borsaların katıldığı seminerin açılışında konuşan Çorlu TSO Gene Sekreteri İbrahim Karağöz, "Oda, borsa akreditasyon sistemi çalışmaları ve sistem iyi uygulamaları kapsamında düzenlenen akreditasyon çalışmaları bilgilendirme seminerine katılan herkese teşekkür ediyorum. Sizleri şahsım ve Çorlu Ticaret ve Sanayi odası adına saygıyla selamlıyorum. Siz değerli meslektaşlarıma, Çorlu'da ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Akreditasyon kılavuzunun her bir maddesini değerlendirip hazırlamış olduğumuz stratejik planlarımız ile üyelerimizin memnuniyetini arttırmak temel hedefimizdir. Davetimize katılan tüm oda ve borsalarımızın akreditasyon çalışmalarında gurur duyacağımız başarılara imza atmasını temenni ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Marmara, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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