Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu; Deniz otobüsüyle kurtarıldı - Son Dakika

Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu; Deniz otobüsüyle kurtarıldı

16.10.2020 11:51
Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu; Deniz otobüsüyle kurtarıldı, System.String[]

KANODAN düşerek Marmara denizinden mahsur kalan kişi, tişörtünü sallayarak yardım beklediği sırada İDO'nun deniz otobüsü kaptanı tarafından farkedilerek kurtarıldı.

KANODAN düşerek Marmara denizinden mahsur kalan kişi, tişörtünü sallayarak yardım beklediği sırada İDO'nun deniz otobüsü kaptanı tarafından farkedilerek kurtarıldı.

İDO'nun Güzelyalı- Büyükçekmece seferini yapmakta olan deniz otobüsü, akşam saatlerinde Bozburun'un 1 mil batısında denize düşerek turuncu renkli kanosuna sarılmış vaziyette bulunan ve elindeki tişörtünü sallayarak yardım isteyen bir kişiyi kurtardı. Kaptanın tişört sallayan kişiyi farketmesi üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi. Gemi personeli hava ve deniz koşulları nedeniyle en güvenli olan sancak baş güverteye yönlendirilirken, gemideki yolculara kurtarma çalışması yapılacağı anons edildi. Yapılan operasyonla yardım bekleyen kişi gemiye alındı. Bilinci açık olan kazazede battaniye verildi. Yardıma koşan yolcuların verdiği kuru kıyafetler kazazedeye giydirilerek daha fazla ısı kaybının önüne geçilmeye çalışıldı. Gemi kaptanı, deniz koşulları sebebiyle sahil güvenlik teknesinin talebi ile Armutlu Tatil Köyü iskelesine yanaşarak kazazedeyi, sahil güvenlik botuna teslim etti. Bu sırada sahil güvenlik ekibinin çağrısıyla iskeleye gelen 112 acil ekibi de kazazedeye müdahale etti.


Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu; Deniz otobüsüyle kurtarıldı
Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu; Deniz otobüsüyle kurtarıldı
Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu; Deniz otobüsüyle kurtarıldı
Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu; Deniz otobüsüyle kurtarıldı
Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu; Deniz otobüsüyle kurtarıldı

İstanbul Deniz Otobüsleri, Sahil Güvenlik, Güzelyalı, Marmara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmara'nın ortasında kanosuna sarılmış yardım bekliyordu; Deniz otobüsüyle kurtarıldı - Son Dakika

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