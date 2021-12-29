Marmara'nın tahıl ambarı boğuluyor! Ergene nehri taştı, araziler suyla doldu - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde pazartesi gecesinden beri aralıklarla etkili olan sağanak yağış ilçe merkezinden geçen Ergene Nehri'nin yatağından taşmasına neden oldu.

SU HIZLA YAYILIYOR

Nehir yatağından taşan su, nehir kenarında bulunan tarım arazilerine yayıldı. Tarım arazilerinin tamamen suyla dolduğu Ergene Ovasında, suyun yayılımı hızla sürüyor.

DSİ TURUNCU ALARM VERDİ

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü, Ergene Nehri için turuncu alarm verdi. Verilere göre, pazartesi günü 7 metreküp/saniye hızla akan nehrin suyu, bu sabah itibariyle 240 metreküp/saniyeye ulaştı.

KUVVETLİ SAĞANAK YARINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için sarı kodlu yağış uyarısı bulunuyor. Uyarıda bölge geneli kuvvetli sağanağın yarın sabaha kadar devam etmesi öngörülüyor. Toprağın suya doymuşluğu göz önüne alınarak kuvvetli sağanağı ilçede yeniden su baskın ve taşkınlarına dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.

İşte bölgeden fotoğraflar;