Üye Girişi
Marmara'nın tahıl ambarı boğuluyor! Ergene nehri taştı, araziler suyla doldu - Son Dakika

Marmara'nın tahıl ambarı boğuluyor! Ergene nehri taştı, araziler suyla doldu

29.12.2021 12:34

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle ilçeden geçen Ergene Nehri'nin yatağından taşması sonucu tarım alanları sular altında kaldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde pazartesi gecesinden beri aralıklarla etkili olan sağanak yağış ilçe merkezinden geçen Ergene Nehri'nin yatağından taşmasına neden oldu.

SU HIZLA YAYILIYOR

Nehir yatağından taşan su, nehir kenarında bulunan tarım arazilerine yayıldı. Tarım arazilerinin tamamen suyla dolduğu Ergene Ovasında, suyun yayılımı hızla sürüyor.

DSİ TURUNCU ALARM VERDİ

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü, Ergene Nehri için turuncu alarm verdi. Verilere göre, pazartesi günü 7 metreküp/saniye hızla akan nehrin suyu, bu sabah itibariyle 240 metreküp/saniyeye ulaştı.

KUVVETLİ SAĞANAK YARINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için sarı kodlu yağış uyarısı bulunuyor. Uyarıda bölge geneli kuvvetli sağanağın yarın sabaha kadar devam etmesi öngörülüyor. Toprağın suya doymuşluğu göz önüne alınarak kuvvetli sağanağı ilçede yeniden su baskın ve taşkınlarına dönüşebileceği uyarısı yapılıyor.

İşte bölgeden fotoğraflar;

Marmara'nın tahıl ambarı can çekişiyor! Ergene nehri taştı, araziler tamamen suyla doldu
Marmara'nın tahıl ambarı can çekişiyor! Ergene nehri taştı, araziler tamamen suyla doldu
Marmara'nın tahıl ambarı can çekişiyor! Ergene nehri taştı, araziler tamamen suyla doldu
Marmara'nın tahıl ambarı can çekişiyor! Ergene nehri taştı, araziler tamamen suyla doldu
Marmara'nın tahıl ambarı can çekişiyor! Ergene nehri taştı, araziler tamamen suyla doldu
Marmara'nın tahıl ambarı can çekişiyor! Ergene nehri taştı, araziler tamamen suyla doldu
YORUMLAR
500

Uzunköprü, Edirne, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara'nın tahıl ambarı boğuluyor! Ergene nehri taştı, araziler suyla doldu - Son Dakika


Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı         
12:43
Sanofi Türkiye'den örnek hareket! Babalık iznini 14 haftaya yükseltiyor Sanofi Türkiye'den örnek hareket! Babalık iznini 14 haftaya yükseltiyor         
12:38
Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı! Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!         
12:33
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor         
11:02
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
12:17 Pandemiyi 16 yıl önce bilen bir kahin, 2100'e kadar yaşanacakları anlatmış
12:13 Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye, yoğun bakımdan çıktı!
12:03 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar
11:44 Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı
11:43 Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 12:51:36. #1.13#
SON DAKİKA: Marmara'nın tahıl ambarı boğuluyor! Ergene nehri taştı, araziler suyla doldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement