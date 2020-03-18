Marmara'nın tarım ambarı İznik'i don vurdu - Son Dakika
Son Dakika Genel Marmara'nın tarım ambarı İznik'i don vurdu - Son Dakika

Marmara'nın tarım ambarı İznik'i don vurdu

6 saat önce

Marmara'nın tarım ambarı İznik'i don vurdu Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazilerini don vurdu.

Marmara'nın tarım ambarı İznik'i don vurdu, System.String[]

Marmara'nın tarım ambarı İznik'i don vurdu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazilerini don vurdu. Dün gece eksi 6'lara düşen hava sıcaklığı başta erikler olmak üzere ovadaki mahsullere zarar verdi. Çiçek açan ağaçlar buz tuttu.

Dün gece don İznik ovasında büyük hasara sebebiyet verdi. Hava sıcaklığı İznik ovasında dün gece eksi 6'ya düştü. Özellikle hasadı yaklaşan erik ağaçlarında buzlanma görüldü. Baharla beraber çiçek açan ağaçlar buz tuttu.

İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, donla alakalı yaptığı açıklamada, "Yapılan ölçümlerde hava sıcaklığının eksi 6'lara kadar düşmesi sonucu İznik ovasında yer yer buzlanma görüldü. Zararın ne olduğu konusunda şu an bir şey söylemek mümkün değil. Görevli arkadaşların saha çalışmalarını tamamlamasının ardından zarar netleşecek" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:38 Kaynak: İHA

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