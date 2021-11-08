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Marmara'nın yeni parkurunda sonbahar renkleri arasında rafting keyfi - Son Dakika

Marmara'nın yeni parkurunda sonbahar renkleri arasında rafting keyfi

08.11.2021 11:07
Marmara'nın yeni parkurunda sonbahar renkleri arasında rafting keyfi

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Kocasu Deresi'nde geçen yaz oluşturulan ve Marmara Bölgesi'nde bu alanda cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflenen parkurda rafting heyecanı sonbaharda da devam ediyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Kocasu Deresi'nde geçen yaz oluşturulan ve Marmara Bölgesi'nde bu alanda cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflenen parkurda rafting heyecanı sonbaharda da devam ediyor.

Orhaneli Belediyesinin rafting sporuna yönelik projesi kapsamında derede ıslah ve yapay rampa çalışmalarıyla 5 Haziran'da aktif hale getirilen rafting parkuru, bu sporun meraklılarını ağırlıyor.

Yaklaşık 11 kilometrelik parkurun bulunduğu derede özellikle sonbaharın renk cümbüşüyle rafting heyecanı doyasıya yaşanıyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AA muhabirine, ilçenin zengin doğasıyla Bursa'nın en güzel bölgelerinden olduğunu söyledi.

Rafting parkuru oluşturarak hem bu sporu sevenleri hem de doğa tutkunlarını konuk ettiklerini belirten Aykurt, kısa sürede 1500 kişiyi burada ağırladıklarını dile getirdi.

Parkurun yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Aykurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye olarak doğanın insanlara sunduğunu en güzel şekilde aktarmak için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Sadece rafting değil birçok spor alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Rafting parkurunu da ilerleyen süreçte daha da aktif hale getireceğiz. Tanıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Raftingin kış aylarında da yapılabileceğini düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı Türkiye'nin her yerinden buraya bekliyorum."

Yurt dışından gelenler de var

Aykurt, Kuveyt başta olmak üzere Lübnan ve Katarlı turistleri ağırlıklı olarak burada misafir ettiklerini anlattı.

Rafting parkurunun dünyaya tanıtılması için girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Aykurt, şunları kaydetti:

"Dünya Rafting Federasyonuna, Türkiye Rafting Federasyonu aracılığıyla önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'nın burada yapılması için müracaat ettik. İnşallah olumlu bir sonuç almayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte biz buna talibiz. Alırsak hem Bursa'mız hem de Orhaneli'miz açısından gerçekten önemli bir gelişme olacak. Bizler Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya sonuna kadar hazırız. Kusursuz yapacağımıza da inanıyoruz. Heyecanlıyız ve bekliyoruz."

Marmara Bölgesi, Orhaneli, Rafting, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmara'nın yeni parkurunda sonbahar renkleri arasında rafting keyfi - Son Dakika


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