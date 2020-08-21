Marmara OSB Başkanı Çay: "Pandemi dönemindeki krizi fırsata çevirebiliriz" - Son Dakika

Marmara OSB Başkanı Çay: "Pandemi dönemindeki krizi fırsata çevirebiliriz"

Balıkesir'in Bandırma ilçesine kurulacak olan ve Türkiye'nin ilk inovatif OSB'si olarak geçen Marmara OSB (Organize Sanayi Bölgesi), "Hayal Et, Tasarla, Test Et, Prototip Üret" başlığı altında ilk HTTPs Toplantısını gerçekleştirdi.

Marmara OSB Başkanı Çay:

Balıkesir'in Bandırma ilçesine kurulacak olan ve Türkiye'nin ilk inovatif OSB'si olarak geçen Marmara OSB (Organize Sanayi Bölgesi), "Hayal Et, Tasarla, Test Et, Prototip Üret" başlığı altında ilk HTTPs Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, pandemi döneminde yaşanan üretim noktasındaki sıkıntılar için, "Ekonomik ve üretim anlamında dünyada bir takım şeylerin değiştiğini ve değişmeye başladığını gördük. Bundan ülke olarak, nasıl avantajlı çıkarız aslında buna odaklanmamız lazım. Yani krizi fırsata çevirebiliriz" dedi.

Türkiye'nin ilk inovatif, çevreci, ileri teknoloji ve kalite odaklı üretim anlayışıyla gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir organize sanayi bölgesi olarak yola çıkan Marmara OSB, İstanbul Beykoz'da sanayi ve iş adamları ile bir araya geldi. Toplantıya Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun gibi bölgenin üst mercileri de katılım sağladı. Yeni kurulacak olan yüksek teknoloji alt yapısı ve "Değişen Dünyada, Dünya'yı değiştirecek bir hayalin olsun" ilkesiyle hareket eden OSB, gerçekleştirdiği toplantıda bölgede yatırım anlamında neler yapılacağı, sanayi bölgesinin ne gibi yeniliklerle hizmet vereceği, üretim anlamında Türkiye'ye ne gibi katkılar sağlanacağı gibi konular ele alındı. Aynı zamanda bir araya gelen iş adamları ve sanayiciler de Marmara OSB'de yatırımlar için fikir alışverişinde bulunurken yeni yatırımlar için de teşvik edildi.

"Seçkin bir sanayi hamlesi yapmak istiyoruz"

Toplantı öncesinde konuşan Balıkesir'de seçkin bir sanayi hamlesi yapılması konusunda ilerlediklerini ifade eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Çevre değerlerine saygılı, katma değeri yüksek, aynı zamanda tabiatla barışık ve doğru seçilmiş iş kollarındaki sektörlerle ilerlemek istiyoruz" dedi. Hasan Şıldak ayrıca Marmara OSB'nin bölgeye daha da fazla değer katacağını ifade ederek, "Balıkesir aslında çok geniş bir potansiyele sahip. Tarım ve hayvancılığı ile bilinen ancak son dönemlerde yaptığı hamlelerle bir sanayi kenti olma yolunda da hızla ilerleyen bir şehrimiz. Yine bölgemizde kurulacak olan Marmara OSB için de bir araya gelerek yeni yatırımlar için bir tanıtım ve çağrıyla davet yapıyoruz. Balıkesir aslında tamamıyla sanayileşmeye açık bir lokasyon oluşturuyor. Çünkü hem teşvikler açısından üçüncü derecede oluşu, hem lokasyonu, hem ulaşım alt yapısı ve olanakları ile sanayicimize, iş dünyamıza aslında cezbetmesi gereken bir pozisyon taşıyor. Baktığımızda Bursa, Kocaeli ve İstanbul bölgesindeki yer sorunları zaman zaman yaşanan yerleşim problemleri sanayileşmenin daha da güneye doğru kayması gerektiğini gösteriyor. Bir de yeni yapılan ulaşım ağları Balıkesir'i artık bir kavşak nokta konumuna getiriyor. Yani sanayileşme için yeni bir yıldız doğuyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Hayal edecek, tasarlayacak, test edecek, prototip üretip, seri üretimle dünyaya satacağız"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ve konukları ağırlayarak bilgilendirmelerde bulunan Saadettin Çay, "Marmara OSB olarak bizim de değişen dünyada, dünyayı değiştirmek için bir hayalimiz var; 'Hayal edecek, tasarlayacak, test edecek, prototip üretip, seri üretimle dünyaya satacağız'" diyerek sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Her buluş, her ilerleme insanlık tarihinde onlar, yüzler, binler yıl ile ölçülmekte. Binlerce, on binlerce yılda kat edilen teknolojik gelişme bazen bir buluş, bir icat, bir ARGE sayesinde binlerce gelişimin kapısını aralamakta. Bu anlamda Türkiye'nin özellikle Marmara Bölgesinin gelecek döneme yönelik bir parlayan yıldızı olarak gördüğümüz organize sanayi bölgemizin jeolojistik değerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden sanayicilerimize bölgemizde yatırım yapmaları konusunda teşvik etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin geleceğine yönelik ihracattan, istihdamdan, üretimden, ARGE'den, inovasyondan çok daha rahat yararlanmalarını sağlayacak bir bölgeyi onların hizmetine sunmak için buradayız."

"Pandemi sürecinden sanayiciler ve ülke olarak nasıl avantajlı çıkarız buna bakmak lazım"

Aynı zamanda toplantı öncesinde de üretim ve sanayi ile ilgili pandemi dönemine dair değerlendirmelerde bulunan Sadettin Çay, morallerin düzelmesi adına Türkiye'nin yeni yatırımlara açık olduğunu ve yeni ufuklara yelken açtığını göstermek için de bu organizasyonu planladıklarını ifade etti. Çay, Türkiye'nin üretim noktasında her türlü fırsatı değerlendirebileceğini söyleyerek, "Türkiye ve dünya uzun zamandır pandemi ile mücadele ediyor. Bazen krizler fırsatları doğurur ve sisin ardındaki fırsatları görmek gerekir. Biz sisin ardındaki avantajlar olarak bakıyoruz olaya. Evet, pandemi bütün dünyayı etkiledi, ekonomik ve üretim anlamında dünyada bir takım şeylerin değiştiğini ve değişmeye başladığını gösterdi. Bundan ülke olarak, sanayiciler olarak nasıl avantajlı çıkarız aslında buna odaklanmamız lazım. Artık üretim bildiğiniz anlamda olmayacak, sanayi bildiğimiz gibi sanayi olmayacak ve insanların tüketim alışkanlıkları da çok fazla değişecek. Biz bu süreçte Türkiye'nin jeolojistik önemine vurgu yapmak istiyoruz. Özellikle Türkiye'deki organize sanayi bölgelerimizin bu anlamdaki hazır teknolojiler, hazır fabrikalar ve çok modüler yapıları sayesinde, dünyanın ihtiyaçlarını pandemi sürecinde ve sonrasında çok rahatlıkla ikame edebileceğini, dünyaya ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri daha rahat sunabileceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de sanayicilerimizi ve iş adamlarımızı bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin önü açık"

Son olarak da yatırımlar konusunda destek bekleyen Başkan Çay, "Türkiye'nin önü açık, özellikle pandemi sonrasında dünyaya üreten, ürettiğini satan, aynı zamanda inovasyonu ile yeni ürünler geliştiren bir ülke olduğumuzu, jeolojistik noktada ne kadar kıymetli bir ülke olduğumuzu herkese göstermemiz lazım. Bu anlamda bütün iş adamlarının ve sanayicilerin kendilerini yeni düzene göre, yeni ve değişsen dünyada dünyayı değiştirme konusunda bir hayalleri olması konusunda teşvik etmek istiyoruz. Bu yüzden onları yatırımları için davet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Türkiye, Marmara, Çay, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmara OSB Başkanı Çay: 'Pandemi dönemindeki krizi fırsata çevirebiliriz' - Son Dakika
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