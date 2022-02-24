Marmara Roket Takımı, ABD'deki yarışmada roketlerini yarıştıracak - Son Dakika
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Marmara Roket Takımı, ABD'deki yarışmada roketlerini yarıştıracak

24.02.2022 17:22
Marmara Roket Takımı, ABD'deki yarışmada roketlerini yarıştıracak

TEKNOFEST'te tanışarak Marmara Roket Takımı'nı kuran üniversite öğrencileri, hazırladıkları roketle haziranda ABD'de yapılacak "Sounding Rocket" yarışmasında mücadele verecek.

TEKNOFEST'te tanışarak Marmara Roket Takımı'nı kuran üniversite öğrencileri, hazırladıkları roketle haziranda ABD'de yapılacak "Sounding Rocket" yarışmasında mücadele verecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünce desteklenen takım, haziranda ABD'deki yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

SUBÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde okuyan takım üyeleri, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile bir araya geldi.

Marmara Roket Takımı üyeleri, TEKNOFEST'te kazandığı tecrübeleri ABD'deki yarışmada göstermeyi hedefliyor.

Marmara Roket Takımı, ABD'deki yarışmada roketlerini yarıştıracak
Marmara Roket Takımı, ABD'deki yarışmada roketlerini yarıştıracak

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Kaynak: AA

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