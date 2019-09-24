Son Dakika Haberleri: Marmara Uluslararası Kent Forumu "göç" temasıyla toplanıyor
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Marmara Uluslararası Kent Forumu "göç" temasıyla toplanıyor

1 saat önce

1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda "göç" teması akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından yerel ve uluslararası boyutlarıyla tartışılacak.

Marmara Uluslararası Kent Forumu

1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda "göç" teması akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından yerel ve uluslararası boyutlarıyla tartışılacak.


Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu (Marmara Urban Forum-MARUF) şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları bir araya getiriyor. Kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımların bir arada değerlendirileceği forumda ele alınacak 12 temadan birini de göç oluşturuyor.


Türkiye'deki Suriyeliler, uluslararası insani hareketlilik ve sosyal uyum, göç yönetimi ve küresel mutabakatların konuşulacağı oturumlardaki konuşmacılar arasında Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, Prof. Dr. Ahmet İçduygu, Brookings Enstitüsü Türkiye Proje Direktörü Kemal Kirişci, Columbia Üniversitesi Sosyal Politika Profesörü Neeraj Kaushal gibi isimler bulunuyor.


MARUF'in, yeni küresel arayışlara da katkı sunmak üzere "Göç" temasını, iradi göç-zorunlu göç ve iç göç-dış göç ayrımlarıyla birlikte yerel ve küresel ölçekte değerlendirmek için önemli bir platform olmayı amaçladığı ifade edildi. - İSTANBUL

İstanbul, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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