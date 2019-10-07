Marmara Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılışı

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, başarıları ulusal basına yansıyan yaklaşık 5 bin civarında Marmara Üniversitesi mezununa ulaştıklarını bildirdi.

Özvar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Marmara Üniversitesi'nin Sultanahmet Külliyesi'nde düzenlenen 2019-2020 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, mezunlarının ve mensuplarının ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal-ekonomik ve politik görevler üstlenmeleri ve Türkiye'nin refahı için hizmet etmelerinin Marmara Üniversitesi için gurur duymalarının haklı gerekçelerinden birini teşkil ettiğini söyledi.

Özvar, şunları kaydetti:

"Geriye doğru 5 yıl içeren yaptığımız bir mütevazi araştırmada kariyer başarıları ulusal basına yansıyan yaklaşık 5 bin civarında Marmara Üniversitesi mezununa ulaştık. Mezunlarımızın başarı hikayelerinin ortaya çıkarılması ile üniversitemiz, aday öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilerek gelecek yıllarda orta öğretimden daha yüksek puanlarla üniversitemizde okumak isteyenlerin sayısı artacaktır.

Son yıllarda kamu ve vakıf üniversite sayılarının artması ile birlikte daha fazla Türk öğrencisi, yüksek öğretimden istifade etmeye başlamıştır. Üniversite sayılarının artması daha fazla öğrenciye bilgi, beceri ve meslek kapılarının açılmasına öncülük etmedi. Aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliği, teknolojik yenilikler ve nitelikli iş gücünün istihdamı gibi önemli konularda Türkiye adına kayda değer gelişmelerin olmasına vesile oldu. Yüksek öğretim sisteminde meydana gelen değişmelerin bütün dünya uluslarını etkisi altına alan küreselleşme süreci içinde düşünmek ve bu sürecin doğurduğu tehditler ve fırsatlar ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir."

"Dünya ulusları, ciddi bir rekabetin ve geri dönülmez bir yarışın içine girdi"

Prof. Dr. Erol Özvar, iletişim, ulaşım, ticaret, yeni teknolojilerin baş döndürücü hızı, derinlik ve kapsamlı değişimin arttığı bir çağda dünya uluslarının ciddi bir rekabetin ve geri dönülmez bir yarışın içine girdiğini söyledi.

Söz konusu rekabet ve yarışın belirleyici unsurunun beşeri sermaye olduğunu vurgulayan Özvar, şu görüşleri dile getirdi:

"Dolayısıyla bu beşeri sermayenin çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek zamanın ruhunu kavrayabilecek ulusal sınırları aşarak küresel meydan okumalara öz güven ile cevap verebilecek nesne değil, özne olarak yetiştirilebilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, küreselleşme; bugün yüksek öğretim kurullarını değil, hatta orta öğretim kurumlarımızı, sözünü ettiğim gelişmelere ayak uydurmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda yüksek eğitim kurumları; eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kuşkusuz yerel ve milli kaynaklardan beslenmeli, Türkiye'nin ve milletin medeniyet değerleri ile barışık olmalı, diğer yandan ulusal sınırları aşarak topluma, siyasete, sanayiye ve ekonomiye, karar vericilere ve düşünme hayatına yaratıcı, yenilikçi sürdürülebilir fikirler ve öneriler taşıyabilecek bireyler yetiştirmelidir. İş birliği ile rekabet, üniversitemizin bu amaçları taşıyacak en önemli etkileşim zeminleridir."