Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Yakınındaki Kafeteryada Yangın Çıktı.
40 dakika önce
IHAAW205719-ASA/15-02-2019- Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsü yakınındaki kafeteryada yangın çıktı.
IHAAW205719-ASA/15-02-2019
- Marmara Üniversitesi
Göztepe kampüsü yakınındaki kafeteryada yangın çıktı. Olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. 15.02.2019 20: 57: 19 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:03 Kaynak: İHA
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