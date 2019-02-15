Son Dakika Haberleri: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Yakınındaki Kafeteryada Yangın Çıktı.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Yakınındaki Kafeteryada Yangın Çıktı.

40 dakika önce

IHAAW205719-ASA/15-02-2019- Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsü yakınındaki kafeteryada yangın çıktı.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Yakınındaki Kafeteryada Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW205719-ASA/15-02-2019

- Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsü yakınındaki kafeteryada yangın çıktı. Olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. 15.02.2019 20: 57: 19 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:03 Kaynak: İHA

Marmara Üniversitesi, 3. Sayfa
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