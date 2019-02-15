Son Dakika Haberleri: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Kafe Yangını (1)

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Kafe Yangını (1)

36 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHAMarmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Kafe Yangını (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:06 Kaynak: DHA

Marmara Üniversitesi, Güncel
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