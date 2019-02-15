Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Kafe Yangını (1)
31 dakika önce
Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA-MARMARA Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı.
Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA-MARMARA Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:11 Kaynak: DHA
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