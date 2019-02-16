Son Dakika Haberleri: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Yangın

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Yangın

29 dakika önce

Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde yangınİSTANBUL- Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde yangın çıktı.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Yangın, System.String[]
Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde yangın

İSTANBUL- Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

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