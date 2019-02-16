Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde Yangın
29 dakika önce
Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde yangınİSTANBUL- Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde yangın çıktı.
Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde yangın
İSTANBUL- Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:52 Kaynak: İHA
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