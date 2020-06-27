MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜNDE YKS HEYECANI - Son Dakika

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜNDE YKS HEYECANI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Sınav başlamadan önce sınava girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsüne geldi. Sosyal mesafe kuralına göre kampüs içine alınan adaylar sınav salonlarına gitti. Üniversite önünde yoğunluk yaşanmaması için aileler de kampüs içine alındı. Sınava son anda gelenler de vardı. Bazı adaylar sınav salonlarına koşarak gitti.

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı

"İNŞALLAH İSTEDİĞİM SONUCU ALACAĞIM"

Marmara Üniversitesi'nde sınava giren Ömer Bengi, "İkinci sınavım. Biraz heyecan var ama heyecanımı yendim. İnşallah istediğim sonucu alacağım. Herkese başarı diliyorum. Koronavirüs biraz etkiledi. Biraz heyecan, stres ve sinir yarattı. Fakat bunu olumlu yöne çevirmeye çalıştım. Dikkatimi derslere vermeye çalıştım" şeklinde konuştu.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İYİ OLDU"Ömer Bengi'nin babası Hakan Bengi, "Mecburen bekleyeceğiz. Yavrularımıza başarı diliyoruz. Zor bir süreçten geçiliyor. Herkes için hayırlısı olsun. Sokağa çıkma kısıtlaması gayet olumlu. Trafik o kadar kötü değildi. Bence sokağa çıkma yasağı iyi oldu" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Marmara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜNDE YKS HEYECANI - Son Dakika

Son Dakika

16:51 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 15:02 Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti 20:06 Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 17:57:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜNDE YKS HEYECANI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]