Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden "sınav sonucu" açıklaması

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek 1. Aşama sınav sonuçlarının 19 Eylül 2020 tarihinde ilan edilmesi aşamasında sistem hatası oluştuğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan basın açıklamasına göre, ilan bir saat kadar canlı yayında kaldığından 100 ve üzeri puan alan adaylardan bazıları bölüm kontenjan listelerine girememesine rağmen sistem hatası nedeniyle başarılı olarak görüldüğü kaydedildi.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesinde adayların ikinci aşama seçme sınavına girme hakkını elde edebilmeleri için, birinci aşama eleme sınavından 200 puan üzerinden en az 100 puan almaları zorunludur. En yüksek puandan en düşüğe doğru yapılan sıralamaya göre, bölüm kontenjanının 3 (üç) katı kadar aday, seçtiği bölümlerin ikinci aşama seçme sınavına girme hakkını kazanır ve son sıradaki adayın puanı ile aynı olan adaylar listeye dahil edilir. ibaresi bulunmaktadır.

Fakültemiz https://gsf.marmara.edu.tr/ web sitesinde bulunmakta olan yönerge gereği ilan edilen listelerde her bölüm kontenjanının üç katı kadar aday sıralandığından bu puanların altında puan alan adaylar listelere girememiştir. İstenmeden yaşanan bu durumdan dolayı adaylarımızdan özür dileriz."