Marmara Üniversitesi hacklendi! 17 yaşındaki genç: Açığı söyleyeyim, kapatın - Son Dakika
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Marmara Üniversitesi hacklendi! 17 yaşındaki genç: Açığı söyleyeyim, kapatın

28.09.2022 11:13
Marmara Üniversitesi hacklendi! 17 yaşındaki genç: Açığı söyleyeyim, kapatın

Marmara Üniversitesi'ni hackleyerek 5 bin 698 kişinin verilerini sızdıran 17 yaşındaki genç, okula mesaj atarak, "Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın" açıklamasını yaptı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 22 Eylül'de yayınladığı veri ihlali bildiriminde Marmara Üniversitesi'nde 5 bin 698 kişinin verilerinin 15 Eylül'de sızdırıldığını duyuruldu.

VERİLERİ 17 YAŞINDAKİ BİR GENÇ SIZDIRMIŞ

Üniversitenin açığını bularak sisteme giriş yapmasından sonra, üniversiteye aynı gün uyarı mesajı gönderen YUBA isimli hacker, devlete zarar verecek iş yapmadığını, yüksek risk içeren açıklarının olduğunu ve yetkilinin kendisiyle irtibata geçmesini belirtti.

"AÇIĞI SÖYLEYEYİM KAPATIN"

Hacker, "Sadece web sitesinde açık buldum ve hackledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim kapatın" dedi.

İhlalden etkilenenlerin çalışanlar ve kullanıcılar olduğu belirtilirken, toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı tespit edildi. Veri sızıntısının bildirilmesinin ardından KVKK da konuyla ilgili inceleme başlattı. Kurum, Marmara Üniversitesi tarafından yapılan ihlal bildirimini ilan ederken, ihlale ilişkin inceleme başlattı.

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Marmara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

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