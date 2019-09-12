Son Dakika Haberleri: Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Fransa'ya gitti
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Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Fransa'ya gitti

1 saat önce

Türkiye'yi, Korfbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Fransa'ya gitti.

Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Fransa'ya gitti, System.String[]

Türkiye'yi, Korfbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Fransa'ya gitti.

Marmara Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Saint-Etienne şehrinde 13-15 Eylül'de düzenlenecek turnuvaya sekiz ulusal şampiyon takım katılacak.

IKF Avrupa Kupası 2020'nin 1. Turu anlamına gelen bu organizasyon sonucunda en iyi iki takım 9-11 Ocak 2020 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak IKF Avrupa Kupası Final Turu'na katılacak.

IKF Avrupa Kupası 2020 1. Tur Katılımcıları:

A Grubu

KCC Sokol Ceske Budejovice (Çekya)

KC Barcelona (İspanya)

Cardiff City ve Met Korfball (Galler)

FJEP Bonson (Fransa)

B Grubu

Marmara Üniversitesi Spor Kulübü

KS Sokol Serock (Polonya)

KK SPU Nitra (Slovakya)

Edinburgh Mavericks (İskoçya)

Marmara Üniversitesi, Türkiye, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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