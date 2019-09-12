Türkiye'yi, Korfbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Fransa'ya gitti.
Marmara Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Saint-Etienne şehrinde 13-15 Eylül'de düzenlenecek turnuvaya sekiz ulusal şampiyon takım katılacak.
IKF Avrupa Kupası 2020'nin 1. Turu anlamına gelen bu organizasyon sonucunda en iyi iki takım 9-11 Ocak 2020 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak IKF Avrupa Kupası Final Turu'na katılacak.
IKF Avrupa Kupası 2020 1. Tur Katılımcıları:
A Grubu
KCC Sokol Ceske Budejovice (Çekya)
Cardiff City ve Met Korfball (Galler)
FJEP Bonson (Fransa)
B Grubu
Marmara Üniversitesi Spor Kulübü
KS Sokol Serock (Polonya)
Edinburgh Mavericks (İskoçya)