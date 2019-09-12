Son Dakika Haberleri: Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek
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Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek

1 saat önce

Marmara Üniversitesi Spor Kulübü Korfbol Takımı, 13-15 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın Saint-Etienne şehrinde düzenlenecek olan sekiz ulusal şampiyon takımın katılacağı Korfball Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

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Marmara Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Korfbol Takımı, 13-15 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın Saint-Etienne şehrinde düzenlenecek olan sekiz ulusal şampiyon takımın katılacağı Korfball Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.


Aynı zamanda IKF Avrupa Kupası 2020'nin 1. Turu anlamına gelen bu organizasyon sonucunda en iyi iki takım 9-11 Ocak 2020 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak olan IKF Avrupa Kupası Final Turu'na katılacak. Hazırlıklarını tamamlayan Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı Fransa'ya uçtu.


IKF Avrupa Kupası 2020 1. Tur Katılımcıları:


A GRUBU


KCC Sokol Ceske Budejovice (CZE)


KC Barcelona (CAT)


Cardiff City ve Met Korfball (WAL)


FJEP Bonson (FRA)


B GRUBU


Marmara Üniversitesi Spor Kulübü (TUR)


KS Sokol Serock (POL)


KK SPU Nitra (SVK) - İSTANBUL

Marmara Üniversitesi, Türkiye, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
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