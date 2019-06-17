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Marmara Üniversitesi mezuniyet töreni

1 saat önce

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019 mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019 mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Şehit Halis Özdemir Spor Salonunda düzenlenen törene Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törende İletişim Fakültesini birincilikle bitiren Radyo Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Hande Serçelik mezun arkadaşları adına bir konuşma yaparak tüm akademik kadro ve ailelere katkılarından dolayı teşekkür etti.
Özvar, şunları kaydetti:
"Bundan sonra meslek hayatında yer alacaksınız. Sizi diğerlerinden ayıracak vasıflarınızı mümkün olduğunca öne çıkarmalısınız. Ne kadar becerikli olursanız, ne kadar çok şey bilirseniz bilin bunları anlamlı kılacak bir şey var; o da dürüstlük ve güvenilirliktir. Şu anda mezun olduğunuz fakültenin en çok aranan özelliğidir. Bu meslekte başarılı olmanın yolu dürüst, güvenilir, doğru olmaktan geçer. Ben inanıyorum ki fakültemizden mezun olan tüm kardeşlerim müstakbel meslektaşlarım olarak bu konuda azami gayreti göstereceksiniz. Öğrencilerimize büyüten yetiştiren desteklerini esirgemeyen bugüne getiren ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Genç fidanlarımızın yetişmesine vesile olan öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyorum."
Öğrenciler, belgelerini aldıktan sonra kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı, ardından aileleri ve arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:40 Kaynak: AA
Marmara Üniversitesi
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