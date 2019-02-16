Marmara Üniversitesi'nde Korkutan Yangın
29 dakika önce
Marmara Üniversitesi'nde korkutan yangınİSTANBUL - Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün içerisinde bulunan bir kafeteryada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Marmara Üniversitesi'nde korkutan yangın
İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün içerisinde bulunan bir kafeteryada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kafeteryada maddi hasar meydana geldi.
Olay, 20.30 saatlerinde, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü içerisinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki öğrenciler ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kafeteryanın mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:52 Kaynak: İHA
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